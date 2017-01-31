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Анастасия Меркушина: Поляки просто перепутали трек, и вместо музыки поставили гимн России

Источник:  TopnewsКомментарии

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина призвала не раздувать скандал вокруг эпизода с российским гимном на чемпионате Европы, который завершился в Польше.

- Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись.

Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет, - заявила Меркушина.

Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко покинули церемонию награждения, не дослушав гимн России до конца. При этом российская команда сразу последовала за сборной Украины, из-за чего организаторы остановили мелодию через десять секунд после начала.

Напомним, сборная России в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Дмитрий Губерниев: Украина не против российского гимна! Не пишите всякий бред! (видео)

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