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Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На сегодня запланированы шесть контрольных матчей клубов российской премьер-лиги.

«Спартак» сыграет с датским «Копенгагеном». Начало – в 16.00 (мск). Игру в прямом эфире покажет официальный канал клуба на Youtube.

«Ростов» встретится со словацкой «Жилиной». Начало – в 17.30 (мск).

Также матчи проведут «Томь» (с хорватским «Сплитом»), «Терек» (с македонскими «Работничками») и «Оренбург» (днем – с молдавской «Зарей», вечером – с болгарским клубом «Дунам»).

«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)

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