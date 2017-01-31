Жозе Моуринью сравнил себя с иконой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил о том, что в определенном смысле считает себя иконой.

- Я думаю, что в в каком-то смысле я – икона, хотя я не являюсь иконой. Я – икона в том смысле, что я непринужденно чувствую себя с самим собой. Для меня это лучшая концепция – быть иконой. Я не забочусь о том, что люди думают, или что они говорят. Я забочусь только о самом себе.

Я получил признание во всех четырех концах света, на каждом стадионе в мире следует какая-то реакция со стороны болельщиков. Она обычно начинается с оскорблений или песен. Меня просят сесть или сделать что-то еще. Но стоит мне помахать им – и они счастливы, они хотят сделать со мной фото, - цитирует Моуринью GQ.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года. В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее португалец работал с «Порту», «Интером» и мадридским «Реалом».

