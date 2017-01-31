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Владимир Драчев: Пусть иностранцы покажут свои медицинские документы, бегают «астматики» да спортсмены со справками

Источник:  RT на русскомКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что при формировании состава сборной России тренеры не должны ориентироваться на мировое общественное мнение.

- Какой смысл вечно смотреть в сторону Запада? Логинов отбыл свое наказание и имеет полное право выступать. Какое дело до него тому же Фуркаду? У них тоже хватает проблем: бегают «астматики» да спортсмены со справками… Пусть покажут свои медицинские документы. Тогда, думаю, станут меньше разговаривать. Если же захотят бойкотировать соревнования — пожалуйста. Нам же будет легче, - заявил Драчев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Ранее Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.  

Владимир Драчев: Я бы взял Логинова на чемпионат мира


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