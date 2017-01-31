Владимир Драчев: Пусть иностранцы покажут свои медицинские документы, бегают «астматики» да спортсмены со справками
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что при формировании состава сборной России тренеры не должны ориентироваться на мировое общественное мнение.
- Какой смысл вечно смотреть в сторону Запада? Логинов отбыл свое наказание и имеет полное право выступать. Какое дело до него тому же Фуркаду? У них тоже хватает проблем: бегают «астматики» да спортсмены со справками… Пусть покажут свои медицинские документы. Тогда, думаю, станут меньше разговаривать. Если же захотят бойкотировать соревнования — пожалуйста. Нам же будет легче, - заявил Драчев.
Напомним, чемпионат мира по биатлону стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.
Ранее Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.