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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Золотой медалист Олимпиады-2014 в Сочи по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение о дисквалификации спортсмена Труненкова Дмитрия на четыре года, начиная с 19 апреля 2016 года, за нарушение Общероссийских антидопинговых правил», - говорится в сообщении на официальному сайте РУСАДА.

Сообщается, что Труненков нарушил пункт 2.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена).

В то же время, президент федерации бобслея России Александр Зубков в интервью агентству «Интерфакс» подчеркнул, что инцидент, повлекший за собой дисквалификацию, не касается Олимпиады-2014.

Дмитрий Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 год. На Играх в Сочи он был разгоняющим Зубкова в соревнованиях бобов-четверок.  

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