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Понтус Вернблум: Оланаре будет полезен ЦСКА, он усилит команду

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рад тому, что состав команды усилил нигерийский форвард Аарон Оланаре.  

- Без сомнений, Оланаре усилит нашу команду. Прежде чем Аарон получил травму в прошлом сезоне, он был огромной частью команды, очень хорошо играл. Я уверен, когда он наберет кондиции, будет в абсолютном порядке и будет полезен ЦСКА, - цитирует Вернблума агентство ТАСС.

Контракт Оланаре c ЦСКА рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола.  В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения. 

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