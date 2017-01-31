Маурисио Почеттино: Если «Челси» обыграет «Ливерпуль» и «Арсенал», остановить его будет сложно

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в случае побед над «Ливерпулем» и «Арсеналом» «Челси» будет недосягаем в чемпионской гонке премьер-лиги.

«Для нас самое главное – набрать три очка в игре с «Сандерлендом». Если мы победим в этом матче и в следующем – с «Мидлсбро», отставание от «Челси» останется прежним, и впереди будет еще много игр.

Посмотрим, как все получится. Хотя если «Челси» выиграет у «Ливерпуля» и «Арсенала», будет сложно остановить их. Правда, думаю, нам надо думать о своей игре», – приводит Sky Sports слова Почеттино.

Напомним, «Челси» лидирует в премьер-лиге, опережая «Арсенал» на восемь очков, а «Тоттенхэм» – на девять.

В 23-м туре 31 января «Челси» сыграет в гостях с «Ливерпулем», после чего в 24-м туре 4 февраля «синие» примут «Арсенал».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси»