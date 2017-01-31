«Автомобилист» расторг контракт с Бухтеле

Форвард «Автомобилиста» Ян Бухтеле покидает клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

26-летний чешский нападающий перешел в «Автомобилист» в минувшее межсезонье и в 39 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «–14» и 26 минутах штрафа.

«Автомобилист» благодарит Яна за работу и желает удачи в продолжении карьеры», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее Бухтеле выступал в «Чехии» за «Пардубице» (2008-2013) и «Спарту» (2013-2016) и дважды стал чемпионом Экстралиги (2010, 2012).

Напомним, «Автомобилист» занимает 11-е место Восточной конференции, отставая на семь очков от зоны плей-офф.