Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Владимиру Быстрову - 33!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Владимиру Быстрову - 33!

Сегодня исполняется 33 года полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову.

Владимир Быстров родился 31 января 1984 года в Луге (Ленинградская область).

В детстве, помимо футболу, занимался теннисом, волейболом, хоккеем и баскетболом. Также посещал музыкальную школу.

В 13 лет Быстров поступил в футбольную школу «Смена». В составе команды стал чемпионом России среди юношей.

В 2001 году Владимир впервые стал игроком «Зенита». А в 2005 г. крайний полузащитник, уже регулярно вызывавшийся в национальную сборную, перешел в «Спартак», вызвав тем самым немалый ажиотаж среди болельщиков обоих клубов. В 2009 году вернулся в Санкт-Петербург, где стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Быстров - полуфиналист Евро-2008 в составе сборной России. С 2014 года он защищает цвета «Краснодара». 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Павла МогилевцаПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал об интересе «Ростова» к полузащитнику «Зенита» Павлу Могилевцу.Мануэл Фернандеш: Принял бы предложение из Китая? Это зависит от многих факторовПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о предложениях от китайских команд.Понтус Вернблум: Оланаре будет полезен ЦСКА, он усилит командуПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рад тому, что состав команды усилил нигерийский форвард Аарон Оланаре.Марек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаМарек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаЧешский защитник Марек Сухи рассказал о своем отношении к Валерию Карпину и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.Вместо Траоре – Оланаре. Станет ли нигериец для ЦСКА форвардом на годы?Вместо Траоре – Оланаре. Станет ли нигериец для ЦСКА форвардом на годы?«Советский спорт» оценивает перспективы этого игрока и задается вопросом: станет ли нигериец новым Думбия?«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу.«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«ССФ» сравнил «Спартак» и «Зенит» по нескольким важным показателям и выяснил, кто же на самом деле фаворит в гонке за золотом.С мистером Проппером веселей. Кто будет подчищать в «Зените» вместо ВитселяС мистером Проппером веселей. Кто будет подчищать в «Зените» вместо ВитселяОбозреватель «Советского спорта» составил подробное досье на потенциального новичка «Зенита».Пато стал одноклубником Витселя, поражение «Спартака» в КХЛ и отставка Черышева. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Спартак» - «Копенгаген». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)Во вторник, 31 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Копенгаген».Кокорин оформил хет-трик, Лодыгин забил гол в мини-турнире (видео)Футболисты «Зенита» на сборе в Испании разделились на три команды и провели мини-турнир на половину поля, победу в котором одержала команда Александра Кокорина.Агент Маурисио: У Жозе было хорошее предложение, но он остается в «Зените»Агент полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио Пьер Фернандес заявил, что его клиент не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно.Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборотВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о борьбе за чемпионство между петербургским клубом и «Спартаком».«Зенит» близок к покупке ПроппераПо информации «Советского спорта», «Зенит» близок к приобретению полузащитника голландского ПСВ Дэйви Проппера.«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова«Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинцев.Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клубПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, насколько далеко сейчас простираются его карьерные амбиции.Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит из «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»«Кайрат» подписал контракт с бывшим полузащитником «Анжи» Иво Иличевичем, сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.Тимур Жамалетдинов: ЦСКА уже приближается к оптимальной формеНападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от работы на втором зимнем сборе команды.
Главные новости
Футбол
«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дня
Легкая атлетика
РУСАДА объявила о дисквалификации шести спортсменов
Футбол
Адебайор прошел медосмотр в ФК «Истанбул»
Футбол
Юрген Клопп: Многие в АПЛ хотят, чтобы «Ливерпуль» обыграл «Челси»
Футбол
День в истории. Владимиру Быстрову - 33!
Футбол
Мануэл Фернандеш: Эмери? За пределами Испании у него начинаются проблемы
Бобслей
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года
Футбол
Жозе Моуринью сравнил себя с иконой
Футбол
Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчей
Биатлон
Анастасия Меркушина: Поляки просто перепутали трек, и вместо музыки поставили гимн России
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Владимир Быстров
Владимир Быстроввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости