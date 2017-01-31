Мануэл Фернандеш: Эмери? За пределами Испании у него начинаются проблемы

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о работе с экс-тренером «Спартака» Унаи Эмери.

- В «Валенсии» вы играли под руководством Унаи Эмери. В России у него ничего не получилось. Думаете, все из-за менталитета?

- Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери здорово вписался в «Валенсию», добился определенных высот, то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании у него начинаются проблемы. Так было в «Спартаке», так сейчас и в ПСЖ. Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю, как видите, у Эмери не всегда получается эти идеи передать команде.

Полная версия интервью – в ближайшем выпуске еженедельника «Советский спорт Футбол»