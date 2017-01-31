Мануэл Фернандеш: Принял бы предложение из Китая? Это зависит от многих факторов

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о предложениях от китайских команд.

- Этой зимой многие футболисты уехжают в Китай. Вас туда звали?

- Нет, до сего момента никаких реальных предложений не было.

- А если бы были, поехали бы на хорошие финансовые условия?

- Это зависело бы от многих факторов. Не могу сказать однозначно да или нет. Но сейчас я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве», в России, и не вижу смысла что-то менять.