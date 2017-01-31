Мануэл Фернандеш: Принял бы предложение из Китая? Это зависит от многих факторов
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о предложениях от китайских команд.
- Этой зимой многие футболисты
уехжают в Китай.
Вас туда звали?
- Нет, до сего момента никаких реальных
предложений не было.
- А если бы были, поехали бы на хорошие финансовые условия?
- Это зависело бы от многих факторов.
Не могу сказать однозначно да или нет. Но сейчас я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве»,
в России, и не вижу смысла что-то менять.
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