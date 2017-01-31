Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.

В сборную России вошли: Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данил Синицин, Данила Семериков, Анна Юракова, Ольга Граф, Наталья Воронина, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Екатерина Лобышева и Екатерина Шихова. В качестве запасной на турнир поедет Елизавета Казелина.

Напомним, ранее стало известно о том, что двукратный чемпион мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников пропустит чемпионат мира на отдельных дистанциях, после чего не выступит на чемпионате мира в спринтерском многоборье.