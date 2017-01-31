Юрген Клопп: Многие в АПЛ хотят, чтобы «Ливерпуль» обыграл «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата против «Челси».

- Я уверен, многие команды премьер-лиги сейчас на нашей стороне и хотят, чтобы мы обыграли «Челси». Если отрыв от лидера чемпионата получится сократить, турнир будет более интригующим для болельщиков.

Но это ровным счетом ничего не значит. Мы хотим заработать три очка – это вполне достаточная мотивация. Нам нужны очки, мы больше не можем позволить себе терять время. Но пока мы не должны говорить про себя, что можем догнать их, — заявил Клопп.

В данный момент «Челси» опережает «Ливерпуль» на 10 очков.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится сегодня. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.