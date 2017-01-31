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Симмондс, Марло и Андерсен признаны лучшими игроками недели в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс назван лучшим игроком недели в НХЛ.

28-летний канадец был признан самым ценным игроком Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, во время которого стал автором трех голов, в том числе – победной шайбы в ворота команды Тихоокеанского дивизиона в финале турнира. До этого Симмондс забил два гола в матчах с «Рейнджерс» и «Торонто».

Второй звездой недели выбран форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло. В трех матчах 37-летний канадец набрал 6 (5+1) очков, став лучшим снайпером и бомбардиром недели. Марло сделал покер в ворота «Колорадо», забросив все четыре шайбы за один период, после чего принес «акулам» победу в матче с «Виннипегом».

Третьей звездой выбран голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен. В двух играх 27-летний датчанин не пропустил ни одного гола, отразив все 48 бросков. Впервые за свою карьеру в НХЛ Андерсен провел два подряд матча «на ноль».

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