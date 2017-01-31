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Адебайор прошел медосмотр в ФК «Истанбул»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Реала», «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор продолжит карьеру в чемпионате Турции.

32-летний форвард прошел медосмотр в ФК «Истанбул», занимающем в данный момент вторую строчку в турнирной таблице турецкого первенства, отставая от «Бешикташа» на два очка.

Последним клубом Адебайора был английский «Кристал Пэлас», цвета которого он защищал в 2016 году. Ранее тоголезец играл за «Тоттенхэм», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Монако» и «Метц».

Адебайор забил 30 мячей в 74 проведенных матчах за сборную Того.

Адебайор надеется вернуться в английскую премьер-лигу


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