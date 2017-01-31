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РУСАДА объявила о дисквалификации шести спортсменов

Источник:  РУСАДАКомментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации шести спортсменов в связи с нарушениями Общероссийских антидопинговых правил.

На основании и во исполнение решений Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА:

Федерация гребного спорта России приняла решение о дисквалификации Юлии Соломенцевой на один год, начиная с 30 ноября 2016 года;

Федерация спортивной борьбы России приняла решение о дисквалификации Турпала Хатуева на два года и Адлана Минапова на четыре года, начиная с 3 ноября 2015 года;

Федерация тяжелой атлетики приняла решение о дисквалификации Виктории Косенковой на четыре года, начиная с 26 февраля 2015 года;

Всероссийская федерация легкой атлетики на основании приняла решение о дисквалификации Германа Комарова на четыре года, начиная с 25 июня 2015 года и Александра Яргунькина на четыре года, начиная с 26 августа 2015 года.

Также, как стало известно ранее, был дисквалифицирован олимпийский чемпион Дмитрий Труненков – на четыре года, начиная с 19 апреля 2016 года. При этом Труненков уже завершил карьеру.

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