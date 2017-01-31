«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дня
Французский защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо все еще может оказаться
в московском «Спартаке», но лишь на полгода. Вариант с арендой до окончания
сезона возможен, если до конца дня французу не удастся найти себе новый клуб в
английской Премьер-лиге.
Переезжать на постоянный контракт в Россию Мамаду не хочет.
Игрок собирается продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Однако
трансферное окно закрывается уже сегодня ночью, а Сахо и «Ливерпуль» так и не
смогли достигнуть договоренности с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном»,
претендующим на футболиста.
В «Ливерпуле» Сахо является игроком дубля. За молодежный
клуб он провел 6 матчей. В основном составе в этом сезоне француз на поле не
появлялся ни разу. Причина – конфликт с главным тренером Юргеном Клоппом. Ссора
разгорелась на летних сборах команды в США, когда Сахо сначала чуть не опоздал
на самолет, затем не вовремя пришел на завтрак, а позже и вовсе не появился на
тренировке.
Немецкий тренер счет такие нарушения командной дисциплины
неприемлемыми и выгнал игрока со сборов, сослав его в дубль, где Сахо
продолжает работать по сей день.
Чтобы не оставаться еще на полгода в дубле, футболист
и согласен отправиться в аренду в «Спартак». Остается понять, подходит ли такой
вариант «Спартаку».