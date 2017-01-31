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«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дня

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо все еще может оказаться в московском «Спартаке», но лишь на полгода. Вариант с арендой до окончания сезона возможен, если до конца дня французу не удастся найти себе новый клуб в английской Премьер-лиге.

Переезжать на постоянный контракт в Россию Мамаду не хочет. Игрок собирается продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Однако трансферное окно закрывается уже сегодня ночью, а Сахо и «Ливерпуль» так и не смогли достигнуть договоренности с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», претендующим на футболиста.

В «Ливерпуле» Сахо является игроком дубля. За молодежный клуб он провел 6 матчей. В основном составе в этом сезоне француз на поле не появлялся ни разу. Причина – конфликт с главным тренером Юргеном Клоппом. Ссора разгорелась на летних сборах команды в США, когда Сахо сначала чуть не опоздал на самолет, затем не вовремя пришел на завтрак, а позже и вовсе не появился на тренировке.

Немецкий тренер счет такие нарушения командной дисциплины неприемлемыми и выгнал игрока со сборов, сослав его в дубль, где Сахо продолжает работать по сей день.

Чтобы не оставаться еще на полгода в дубле, футболист и согласен отправиться в аренду в «Спартак». Остается понять, подходит ли такой вариант «Спартаку».

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