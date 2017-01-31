Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Павла Могилевца
Первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал об интересе «Ростова» к
полузащитнику «Зенита» Павлу Могилевцу.
- Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет
обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой
играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что
Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев, - приводит слова
Гуськова интерент-портал 161.ru.
Напомним, Могилевец выступал за «Ростов» в сезоне 2015/16.
Полузащитник провел за ростовчан 26 матчей в РФПЛ и забил один гол.
В сезоне 2016/17 Павел сыграл за «Зенит» один матч в чемпионате
и один в Кубке России. Трансферная стоимость Могилевца по данным портала
Transfermarkt.de - 3 млн. евро.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к
эквадорскому полузащитнику «Ростова» Кристиану Нобоа, трансферная стоимость
которого по данным Transfermarkt.de 4,25 млн. евро.