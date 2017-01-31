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Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Павла Могилевца

Источник:  161.ruКомментарии

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал об интересе «Ростова» к полузащитнику «Зенита» Павлу Могилевцу.

- Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев, - приводит слова Гуськова интерент-портал 161.ru.

Напомним, Могилевец выступал за «Ростов» в сезоне 2015/16. Полузащитник провел за ростовчан 26 матчей в РФПЛ и забил один гол.

В сезоне 2016/17 Павел сыграл за «Зенит» один матч в чемпионате и один в Кубке России. Трансферная стоимость Могилевца по данным портала Transfermarkt.de - 3 млн. евро.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к эквадорскому полузащитнику «Ростова» Кристиану Нобоа, трансферная стоимость которого по данным Transfermarkt.de 4,25 млн. евро.

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