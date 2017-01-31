Арсен Венгер: Сейчас у «Арсенала» лучшая атака за все время, что я работаю в клубе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высоко оценил атакующую линию своей команды.

«Сейчас у «Арсенала» лучшее нападение за все время, что я работаю с командой. Как по количеству, так и по качеству.

У нас никогда не было так много игроков, которые могли бы выходить на поле и забивать голы. Абсолютно точно – никогда.

До этого были Бергкамп и Анри, потом был ван Перси. Вильтор и Пирес были неплохи. Они были классные игроки, но сейчас у нас больше выбора», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, в нынешнем сезоне в атакующей линии «Арсенала» играли Алексис Санчес, Оливье Жиру, Тео Уолкотт, Лукас Перес и Дэнни Уэлбек.

В 22 матчах премьер-лиги «Арсенал» забил 50 голов, что является вторым результатом после «Ливерпуля», у которого на один гол больше.