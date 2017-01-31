Александр Зубков: Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал информацию о 4-летней дисквалификации олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Труненкова.

- Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло. Нарушение случилось еще до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации, - цитирует Зубкова агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что спортсмен был дисквалифицирован РУСАДА на 4 года.



Напомним, Дмитрий Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 год. На Играх в Сочи он был разгоняющим Зубкова в соревнованиях бобов-четверок.

