Мишель Террьен: Нестеров поднимет уровень конкуренции в «Монреале»

Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен сообщил, что новичок команды защитник Никита Нестеров примет участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало».

«Нестеров сыграет завтра. Он обеспечит нам глубину состава, что важно, – приводит слова Террьена официальный сайт «Монреаля». – С учетом ребят, которые возвращаются после травм, он поднимет уровень внутренней конкуренции, а тренерам всегда это нравится».

Напомним, Нестеров перешел в «Монреаль» в результате обмена с «Тампой-Бэй», в системе которой он провел три с половиной сезона.

Матч «Монреаль» – «Баффало» пройдет в ночь на 1 февраля.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник набрал 12 (3+9) очков в 35 матчах.