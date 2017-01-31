Мишель Террьен: Нестеров поднимет уровень конкуренции в «Монреале»
Главный тренер «Монреаля»
Мишель Террьен сообщил, что новичок команды защитник Никита Нестеров примет
участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало».
«Нестеров сыграет завтра. Он обеспечит нам глубину состава, что важно, – приводит слова Террьена официальный сайт «Монреаля». – С учетом ребят, которые возвращаются после травм, он поднимет уровень внутренней конкуренции, а тренерам всегда это нравится».
Напомним, Нестеров перешел в «Монреаль» в результате обмена с «Тампой-Бэй», в системе которой он провел три с половиной сезона.
Матч «Монреаль» – «Баффало» пройдет в ночь на 1 февраля.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник набрал 12 (3+9) очков в 35 матчах.
Матч
Место и дата
01 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически