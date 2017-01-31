Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Нестеров: Я буду рад остаться в «Монреале»

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Защитник «Монреаля» Никита Нестеров рассказал о впечатлениях после первой тренировки в составе «Канадиенс».

«Я буду рад остаться в «Монреале». Здесь отличный город и отличная команда. Ребята помогли мне, что хорошо для меня. Я знаю всех русских ребят и Свена Андригетто», – приводит слова Нестерова официальный сайт «Монреаля».

Главный тренер «канадцев» Мишель Террьен сообщил, что Нестеров дебютирует в домашнем матче с «Баффало», который пройдет в ночь на 1 февраля.

Напомним, 23-летний российский защитник стал игроком «Монреаля» в четверг после обмена с «Тампой-Бэй».

В нынешнем сезоне Нестеров набрал 12 (3+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Монреаль - Баффало

Место и дата

01 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Марков: Я хорошо себя чувствую и готов игратьЗащитник «Монреаля» Андрей Марков высказался о новичке команды Никите Нестерове и рассказал, как чувствует себя после травмы.Мишель Террьен: Нестеров поднимет уровень конкуренции в «Монреале»Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен сообщил, что новичок команды защитник Никита Нестеров примет участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало».Симмондс, Марло и Андерсен признаны лучшими игроками недели в НХЛФорвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс назван лучшим игроком недели в НХЛ.«Это отстой…» Игрок НХЛ, забивший России роковой гол, пострадал из-за Трампа«Это отстой…» Игрок НХЛ, забивший России роковой гол, пострадал из-за ТрампаРешение нового президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики больно ударило по некоторым спортсменам.«Рейнджерс» продлили контракт с Виньо на два годаГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо продлил контракт с клубом на два года, сообщает New York Post.Грайсс согласовал с «Айлендерс» новый трехлетний контрактГолкипер «Айлендерс» Томас Грайсс договорился с клубом о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано на три года и десять миллионов долларов.Нестеров будет выступать в «Монреале» под 89-м номеромРоссийский защитник, новичок «Монреаля» Никита Нестеров в новом клубе будет выступать под 89-м номером, сообщает пресс-служба канадской команды.Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»Самое интересное, что осталось за кадром самого яркого праздника в этом сезоне НХЛ.Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!Артемий Панарин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.Дон Черри: Я не жду силовых приемов на Матче всех звезд, но игроки могли хотя бы постаратьсяХоккейный эксперт Дон Черри объяснил, почему ему не понравилась игра команд на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаНаши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаВсе уверенно идет к тому, что НХЛ следующей зимой сделает в календаре короткий перерыв на «Матч звезд» вместо длинного – на Олимпиаду.Джон Таварес: Я никогда не встречался с Гретцки, а тут мы оказались в одной раздевалкеФорвард «Айлендерс» Джон Таварес рассказал о впечатлениях от встречи с Уэйном Гретцки, который тренировал команду Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.Овечкин: «Тут ко мне подходит Гретцки и говорит…» Смешные видео из Лос-АнджелесаОвечкин: «Тут ко мне подходит Гретцки и говорит…» Смешные видео из Лос-АнджелесаАлександр Овечкин, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров в Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».Как Овечкин приехал в Лос-Анджелес и заработал 90 000 баксов за 20 минут (видео)Как Овечкин приехал в Лос-Анджелес и заработал 90 000 баксов за 20 минут (видео)«Матч звезд» выиграла команда Уэйна Гретцки, за которую выступали главные герои НХЛ – Овечкин, Кросби и Бобровский.Тэйлор Холл: Гретцки был серьезен и ближе к концу матча стал сокращать сменыФорвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл рассказал о том, как Уэйн Гретцки руководил командой Столичного дивизиона во время Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.Уэйн Гретцки: Возобновление тренерской карьеры? Нет, нет и нет, она завершенаГлавный тренер команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.Сидни Кросби: Овечкин не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травмуФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе рассказал об игре в одном звене с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.Александр Овечкин: У нас с Кросби были шансы, но не все получалосьФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин после Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе рассказал о взаимодействии с форвардом Сидни Кросби, с которым он играл в одном звене в команде Столичного дивизиона.Никита Кучеров: Овечкин и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый деньНападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от Матча всех звезд НХЛ.Владимир Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации Матча звездНападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от Матча всех звезд НХЛ.
Главные новости
Футбол
«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона
Футбол
Агент: Думаю, «Спортинг» возьмет в аренду Траоре
Футбол
«Халл Сити» официально арендовал Раноккиа у «Интера»
Футбол
День в истории. Шесть лет назад «Ливерпуль» купил Кэрролла за 41 миллион евро и Суареса - за 26
Бобслей
Дмитрий Труненков: Моя дисквалификация – это очередная провокация, направленная против российского спорта
Футбол
Защитник «Рубина» Мавинга перешел в «Торонто»
Бобслей
Александр Зубков: Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила
Футбол
«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дня
Легкая атлетика
РУСАДА объявила о дисквалификации шести спортсменов
Футбол
Адебайор прошел медосмотр в ФК «Истанбул»
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Никита Нестеров
Никита Нестероввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости