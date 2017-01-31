Никита Нестеров: Я буду рад остаться в «Монреале»

Защитник «Монреаля» Никита Нестеров рассказал о впечатлениях после первой тренировки в составе «Канадиенс».

«Я буду рад остаться в «Монреале». Здесь отличный город и отличная команда. Ребята помогли мне, что хорошо для меня. Я знаю всех русских ребят и Свена Андригетто», – приводит слова Нестерова официальный сайт «Монреаля».

Главный тренер «канадцев» Мишель Террьен сообщил, что Нестеров дебютирует в домашнем матче с «Баффало», который пройдет в ночь на 1 февраля.

Напомним, 23-летний российский защитник стал игроком «Монреаля» в четверг после обмена с «Тампой-Бэй».

В нынешнем сезоне Нестеров набрал 12 (3+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.