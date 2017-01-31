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Team Liquid квалифицировалась на SL i-League StarSeries Season 3

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Команда Team Liquid прошла в финальный этап турнира SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.

По итогам закрытой европейской квалификации коллектив занял первое место с 15 очками (4 победы и 3 ничьи). Обладатель второй путевки определится до 2 февраля.

SL i-League StarSeries Season 3 пройдет с 23 по 26 февраля в китайском городе Шанхай в Shanghai International Gymnastics Center, вместимость более 4 000 зрителей. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов. 

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