Team Liquid квалифицировалась на SL i-League StarSeries Season 3

Даниил «Zeus» Тесленко: Мне нравится играть в Gambit даже больше, чем в Na’Vi

Игрок команды Gambit Gaming Даниил «Zeus» Тесленко в интервью порталу Gamurs.com рассказал о появлении в Na’Vi Александра «s1mple» Костылева и о своей игре в составе Gambit.