Андрей Марков: Я хорошо себя чувствую и готов играть
Защитник «Монреаля»
Андрей Марков высказался о новичке команды Никите Нестерове и рассказал, как
чувствует себя после травмы.
«Я знаю Никиту, мы немного пообщались перед тренировкой, – приводит слова Маркова официальный сайт «Монреаля». – Я игрок, а не скаут, но могу сказать, что он хороший молодой защитник. Он здорово катается, бросает и может сделать первый пас. Он подойдет нашей команде.
Чувствую себя хорошо, боли нет. Я провел первую тренировку с командой за долгое время, так что посмотрим, что будет завтра. У меня была необычная травма, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов играть. Я провел много индивидуальных тренировок, во время которых много катался, поэтому я чувствую себя хорошо», – приводит слова Маркова официальный сайт «Монреаля».
38-летний Марков не играл с 17 декабря. В нынешнем сезоне защитник набрал 21 (2+19) очко в 31 матче при показателе полезности «+7» и 12 минутах штрафа.
В ночь на среду «Монреаль» сыграет дома с «Баффало».
Матч
Место и дата
01 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция