Андрей Марков: Я хорошо себя чувствую и готов играть

Защитник «Монреаля» Андрей Марков высказался о новичке команды Никите Нестерове и рассказал, как чувствует себя после травмы.

«Я знаю Никиту, мы немного пообщались перед тренировкой, – приводит слова Маркова официальный сайт «Монреаля». – Я игрок, а не скаут, но могу сказать, что он хороший молодой защитник. Он здорово катается, бросает и может сделать первый пас. Он подойдет нашей команде.

Чувствую себя хорошо, боли нет. Я провел первую тренировку с командой за долгое время, так что посмотрим, что будет завтра. У меня была необычная травма, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов играть. Я провел много индивидуальных тренировок, во время которых много катался, поэтому я чувствую себя хорошо», – приводит слова Маркова официальный сайт «Монреаля».

38-летний Марков не играл с 17 декабря. В нынешнем сезоне защитник набрал 21 (2+19) очко в 31 матче при показателе полезности «+7» и 12 минутах штрафа.

В ночь на среду «Монреаль» сыграет дома с «Баффало».