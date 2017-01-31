Защитник «Рубина» Мавинга перешел в «Торонто»
Защитник «Рубина»
Крис Мавинга продолжит карьеру в «Торонто», сообщает «Реальное время».
По информации издания, 25-летний защитник сборной ДР Конго подписал с канадским клубом контракт на три года.
Мавинга перешел в «Рубин» в 2013 году, но дважды уходил в аренду – в «Реймс» и «Труа». Всего он провел за команду 15 матчей в 2013-2015 годах.
Добавим, что в прошлом сезоне MLS «Торонто» дошел до финальной серии, где проиграл «Сиэттлу».
Новый сезон MLS стартует в ночь на 4 марта.
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