Защитник «Рубина» Мавинга перешел в «Торонто»

Защитник «Рубина» Крис Мавинга продолжит карьеру в «Торонто», сообщает «Реальное время».

По информации издания, 25-летний защитник сборной ДР Конго подписал с канадским клубом контракт на три года.

Мавинга перешел в «Рубин» в 2013 году, но дважды уходил в аренду – в «Реймс» и «Труа». Всего он провел за команду 15 матчей в 2013-2015 годах.

Добавим, что в прошлом сезоне MLS «Торонто» дошел до финальной серии, где проиграл «Сиэттлу».

Новый сезон MLS стартует в ночь на 4 марта.

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