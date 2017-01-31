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Василий Карасев: Игра с «Нижним Новгородом» очень важная – в случае неудачи «Зенит» потеряет шансы на выход из группы

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Еврокубка против «Нижнего Новгорода».

- Очень важная игра с турнирной точки зрения. В случае неудачи мы теряем шансы на выход из группы. «Нижний» сейчас показывает хорошую игру. У них быстрая атака, что показала игра с «Автодором». Главным будет дня нас сдержать их атаку, не позволить убежать в отрыв и перекрыть броски из-за дуги, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» «Нижний Новгород» пройдет 1 февраля в Петербурге и начнется в 20:00.

Команда Василия Карасева с двумя победами в четырех матчах занимает второе место в группе G. Нижегородцы с одной победой в четырех играх идут на четвертом месте. В следующий этап Еврокубка выходят две команды из каждой группы.

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