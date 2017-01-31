Василий Карасев: Игра с «Нижним Новгородом» очень важная – в случае неудачи «Зенит» потеряет шансы на выход из группы
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Еврокубка против
«Нижнего Новгорода».
- Очень важная игра с турнирной точки зрения. В случае
неудачи мы теряем шансы на выход из группы. «Нижний» сейчас показывает хорошую
игру. У них быстрая атака, что показала игра с «Автодором». Главным будет дня
нас сдержать их атаку, не позволить убежать в отрыв и перекрыть броски из-за
дуги, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» «Нижний Новгород» пройдет 1 февраля в
Петербурге и начнется в 20:00.
Команда Василия Карасева с двумя победами в четырех матчах
занимает второе место в группе G.
Нижегородцы с одной победой в четырех играх идут на четвертом месте. В
следующий этап Еврокубка выходят две команды из каждой группы.