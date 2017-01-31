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Дмитрий Труненков: Моя дисквалификация – это очередная провокация, направленная против российского спорта

Источник:  ЦСКАКомментарии

Олимпийский чемпион Сочи по бобслею Дмитрий Труненков прокомментировал информацию о своей дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«В моем организме нашли метаболит станозолола, – приводит слова Труненкова официальный сайт ЦСКА. – Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни.

Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял.

В данный момент, я еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами».

Напомним, Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 годы и завоевал золото Олимпийских игр в Сочи в соревнованиях четверок.

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