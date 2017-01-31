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Кэмерон станет исполняющим обязанности главного тренера «Медвешчака»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Канадец Коннор Кэмерон будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Медвешчака».

После матча с «Динамо» во вторник нынешний главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер покинет клуб и возглавил швейцарскую «Амбри-Пиотту».

«В среду исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Коннор Кэмерон, ранее входивший в тренерский штаб Горди Дуайера», – приводит «Р-Спорт» слова директора по коммуникациям «Медвешчака» Ранко Вучинича.

«Медвешчак» занимает 11-е место Западной конференции и в случае поражения от «Динамо» может потерять теоретические шансы на выход в плей-офф.

Добавим, что 39-летний Дуайер работал с «Медвешчаком» с лета 2015 года и в нынешнем сезоне входил в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Шпенглера.

31-летни Кэмерон вошел в тренерский штаб хорватского клуба перед нынешним сезоном.

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