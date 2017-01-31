День в истории. Шесть лет назад «Ливерпуль» купил Кэрролла за 41 миллион евро и Суареса - за 26

31 января 2011 года английский «Ливерпуль» сделал две самые дорогие покупки (на тот момент) в истории клуба.

Болельщикам были представлены два нападающих - 22-летний англичанин Энди Кэрролл и 24-летний уругваец Луис Суарес.

Первый был куплен у «Ньюкасла» за 41 миллион евро, а второй у амстердамского «Аякса» - за 26 миллионов.

Карьера двух футболистов в английском клубе сложилась по-разному: Кэрролл уже через год на правах аренды отправился в лондонский «Вест Хэм», не сумев закрепиться в основном составе «красных».

Суарес, напротив, стал лидером атак «Ливерпуля», в сезоне-2013/14 забив 31 мяч в 33 проведенных матчах английской премьер-лиги.

После этого уругваец был продан в «Барселону» уже за 81 миллион евро. В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов-2014/15.



