«Халл Сити» официально арендовал Раноккиа у «Интера»

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа проведет вторую половину текущего сезона в английской премьер-лиге.

Hull City have announced the loan signing of Italian defender Andrea Ranocchia from Inter Milan https://t.co/GBlqFaP2gk #DeadlineDay #hcafc pic.twitter.com/cOCbmtJxZx