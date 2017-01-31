«Халл Сити» официально арендовал Раноккиа у «Интера»
Защитник «Интера» Андреа Раноккиа проведет вторую половину текущего сезона в английской премьер-лиге.
Hull City have announced the loan signing of Italian defender Andrea Ranocchia from Inter Milan https://t.co/GBlqFaP2gk #DeadlineDay #hcafc pic.twitter.com/cOCbmtJxZx— BBC Sport (@BBCSport) 31 января 2017 г.
«Халл Сити» договорился с итальянским клубом об аренде 28-летнего игрока обороны и взял на себя расходы по зарплате защитника.
В нынешнем сезоне Раноккиа провел пять матчей в серии A, а в 2017 году ни разу ни разу не выходил на поле.
Отметим, что этой зимой сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Зенита», однако на прошлой неделе появилась информация о том, что итальянец отказался переезжать в Россию.
Добавим, что «Халл» занимает предпоследнее место в премьер-лиге, отставая на два очка от 17-го места, которое дает право остаться в элите.