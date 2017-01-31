Иванович отправится в Испанию для подписания контракта с «Зенитом»

32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович полетит в Испанию на тренировочный сбор «Зенита», где подпишет контракт с петербургским клубом.

По информации ESPN, контракт сербского защитника с «Зенитом» будет заключен на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, Иванович уже выступал в чемпионате России, где играл за «Локомотив» с 2006 по 2008 год. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de, стоимость игрока 10 миллионов евро.

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