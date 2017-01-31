Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Думаю, «Спортинг» возьмет в аренду Траоре

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре может перейти на правах аренды в хихонский «Спортинг».

- Думаю, это произойдет. Но уже столько раз все было готово, а в последний момент срывалось, что пока не могу утверждать однозначно. До конца дня есть время. Все узнаете завтра, - цитирует агентство «Р-Спорт» агента футболиста Дмитрия Селюка.

Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Понтус Вернблум: Оланаре будет полезен ЦСКА, он усилит командуПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рад тому, что состав команды усилил нигерийский форвард Аарон Оланаре.Вместо Траоре – Оланаре. Станет ли нигериец для ЦСКА форвардом на годы?Вместо Траоре – Оланаре. Станет ли нигериец для ЦСКА форвардом на годы?«Советский спорт» оценивает перспективы этого игрока и задается вопросом: станет ли нигериец новым Думбия?«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу.Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клубПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, насколько далеко сейчас простираются его карьерные амбиции.Тимур Жамалетдинов: ЦСКА уже приближается к оптимальной формеНападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от работы на втором зимнем сборе команды.Алексей Сафонов: Покупка армейцами Оланаре – не от хорошей жизниАлексей Сафонов: Покупка армейцами Оланаре – не от хорошей жизниФутбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о покупке ЦСКА нигерийского форварда Аарона Оланаре.Оланаре приступил к тренировкам в общей группе ЦСКАНападающий ЦСКА Аарон Оланаре приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер армейцев.Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»Нападающий Джафар, который недавно находился на просмотре в ЦСКА, но армейцам не подошел, присоединился к «Актобе».ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухиЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Виктор Гончаренко: Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показательГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Хорсеном» (4:0) в товарищеском матче.«Атлетик» обыграл «Спортинг»Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубльТоварищеский матч между московским ЦСКА и датским клубом «Хорсенс» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу ЦСКА.Феерия Фернандеса и реабилитация Ионова. ЦСКА разгромил «Хорсенс»Феерия Фернандеса и реабилитация Ионова. ЦСКА разгромил «Хорсенс»ЦСКА в первом товарищеском матче на втором зимнем сборе разгромил датский «Хорсенс» - 4:0.Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды.Владимир Пономарев: В тройке ЦСКА будет обязательноЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в нынешнем сезоне.Аарон Оланаре: Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре прокомментировал свой переход в ЦСКА.Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Футболист будет выступать под двумя девятками.
Главные новости
Футбол
«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона
Футбол
Агент: Думаю, «Спортинг» возьмет в аренду Траоре
Футбол
«Халл Сити» официально арендовал Раноккиа у «Интера»
Футбол
День в истории. Шесть лет назад «Ливерпуль» купил Кэрролла за 41 миллион евро и Суареса - за 26
Бобслей
Дмитрий Труненков: Моя дисквалификация – это очередная провокация, направленная против российского спорта
Футбол
Защитник «Рубина» Мавинга перешел в «Торонто»
Бобслей
Александр Зубков: Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила
Футбол
«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дня
Легкая атлетика
РУСАДА объявила о дисквалификации шести спортсменов
Футбол
Адебайор прошел медосмотр в ФК «Истанбул»
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости