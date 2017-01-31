Агент: Думаю, «Спортинг» возьмет в аренду Траоре

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре может перейти на правах аренды в хихонский «Спортинг».

- Думаю, это произойдет. Но уже столько раз все было готово, а в последний момент срывалось, что пока не могу утверждать однозначно. До конца дня есть время. Все узнаете завтра, - цитирует агентство «Р-Спорт» агента футболиста Дмитрия Селюка.

Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.