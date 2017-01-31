«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе продолжит сезон в «Лас-Пальмасе». «Желтые» взяли 23-летнего игрока в аренду до 30 июня 2017 года.

На Хесе также претендовали клубы из Италии и Англии, в частности «Мидлсбро», однако полузащитник принял решение поиграть за команду из родного города.

Минувшим летом «ПСЖ» выкупил Хесе у «Реала» за 25 миллионов евро, однако испанец не смог закрепиться в составе команды Унаи Эмери. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в лиге 1, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также Хесе выходил на замену в концовках четырех матчей Лиги чемпионов.

Отметим, что с 12 до 14 лет Хесе занимался в школе «Уракана» в Лас-Пальмасе, после чего перешел в школу «Реала».

После 20 туров «Лас-Пальмас» занимает 11-е место в примере, отставая на шесть очков от зоны еврокубков.