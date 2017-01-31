«Арсенал» избавился от двоих игроков

Лондонский «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна отдал в аренду двух молодых футболистов.



Как сообщает ВВС, 20-летний полузащитник Гедеон Зелалем отправился в аренду в голландский «ВВВ Венло» до конца сезона. А 21-летний форвард Чуба Акпом продолжит карьеру в клубе чемпионшипа «Брайтон» - также на правах аренды до конца сезона.



Оба футболиста не появлялись в этом сезоне на поле в матчах премьер-лиги.

