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«Арсенал» избавился от двоих игроков

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лондонский «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна отдал в аренду двух молодых футболистов.

Как сообщает ВВС, 20-летний полузащитник Гедеон Зелалем отправился в аренду в голландский «ВВВ Венло» до конца сезона. А 21-летний форвард Чуба Акпом продолжит карьеру в клубе чемпионшипа «Брайтон» - также на правах аренды до конца сезона.

Оба футболиста не появлялись в этом сезоне на поле в матчах премьер-лиги.

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