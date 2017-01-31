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Для похудения нужно быть активным и вне спортзала

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Если вы хотите похудеть, то недостаточно только ходить на тренировки в фитнес-клуб. К такому выводу пришли американские ученые.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Были задействованы 15 лабораторных мышей, каждую из которых заставляли упражняться на беговых колесах. Сначала расход энергии у грызунов резко вырос, но уже через неделю стабилизировался, несмотря на то, хотя подопытные грызуны стали еще больше двигаться. При этом усиленные нагрузки привели не только к увеличению аппетита, но и снижению активности между тренировками. Поэтому ученые рекомендуют тем, кто задался целью похудеть, не только проводить время в спортзале, но и быть активными помимо занятий. Как оказалось, занятия фитнесом «сжигают» в среднем менее трех процентов от массы тела, что не может удовлетворить людей, целенаправленно работающих над снижением веса.

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