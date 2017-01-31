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Женщинам, страдающим от повышенного давления, помогают занятия футболом

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучшим лекарством для женщин, которые страдают от повышенного давления, является футбол, считают исследователи из Дании.

Как заявил ученый из университета Южной Дании Петер Круструп, у нетренированных ранее женщин, которые страдают из-за проблем с давлением, в значительной степени улучшается здоровье во время игры в футбол. Однако положительный результат будет действовать на весь организм, а не только на давление. Петер заявляет, что такие занятия могут стать «многофункциональным» лекарством.

Круструп неоднократно проводил исследования среди пожилых женщин Дании, чтобы определить самый полезный вид спорта. В ходе исследования он брал группу женщин и вместе с ними играл в футбол несколько раз в неделю, при этом не забывал варьировать нагрузки. После года таких трудов он заметил, что давление в кровеносной системе снизилось на тот же уровень, который достигается при помощи лекарственных средств от гипертонии.

Отмечается, что в среднем удалось снизить давление на 9 мм рт ст, при этом сбросив около трех килограммов веса, а также такой образ жизни помог женщинам снизить остроту проявлений диабета и других заболеваний.

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