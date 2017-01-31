Женщинам, страдающим от повышенного давления, помогают занятия футболом
Лучшим
лекарством для женщин, которые страдают от повышенного давления, является футбол, считают
исследователи из Дании.
Как заявил
ученый из университета Южной Дании Петер Круструп, у нетренированных ранее
женщин, которые страдают из-за проблем с давлением, в значительной степени
улучшается здоровье во время игры в футбол. Однако положительный результат
будет действовать на весь организм, а не только на давление. Петер заявляет,
что такие занятия могут стать «многофункциональным» лекарством.
Круструп
неоднократно проводил исследования среди пожилых женщин Дании, чтобы определить
самый полезный вид спорта. В ходе исследования он брал группу женщин и вместе с
ними играл в футбол несколько раз в неделю, при этом не забывал варьировать
нагрузки. После года таких трудов он заметил, что давление в кровеносной
системе снизилось на тот же уровень, который достигается при помощи лекарственных
средств от гипертонии.
Отмечается,
что в среднем удалось снизить давление на 9 мм рт ст, при этом сбросив около
трех килограммов веса, а также такой образ жизни помог женщинам снизить остроту
проявлений диабета и других заболеваний.