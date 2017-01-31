Иржи Новотны: Сила «Трактора» во Францоузе и Демченко

Форвард «Трактора» Иржи Новотны назвал сильные стороны команды в нынешнем сезоне.

«У нашей команды два великолепных вратаря, весь сезон, в каждой игре они позволяют нам рассчитывать на победу. Благодаря Францоузу и Демченко мы могли победить, забив один-два гола за матч. В этом сила команды.

Так «Трактор» и шел весь сезон, добиваясь результата за счет игры вратарей, игры в защите. Команда обязательно должна помогать вратарям, в последних матчах мы недостаточно хорошо помогаем, отсюда и неудачная серия», – приводит «Р-Спорт» слова Новотны.

В нынешнем сезоне 26-летний Павел Францоуз одержал 11 побед в 27 матчах, отразил 95,2 процента бросков, пропуская в среднем за игру 1,44 шайбы.

22-летний Демченко одержал 15 побед в 34 матчах, отразил 93,1 процента бросков, пропуская в среднем за игру 2,23 шайбы.

Добавим, что «Трактор» занимает четвертое место Восточной конференции, опережая на пять очков «Салават Юлаев».