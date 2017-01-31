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Фитнес может существенно повысить успеваемость девочек в школе

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые из университета штата Небраска (США) сделали вывод, что занятия фитнесом положительно влияет на успеваемость девочек в школе.

По словам ученых, причиной данной тенденции является выработка железа, которая происходит при занятиях фитнесом. Специалисты провели ряд исследований и определили, что постоянные занятия спортом без сильных нагрузок стимулируют работу мозга. В то же время, наличие железа в организме может стать причиной проблем с пищеварительной системой, на что также следует обращать внимание.

Карсте Кохлер, который является главой исследовательского отдела Университета Небраски, рассказал, что в ходе опытов специалисты наблюдали за примерно 200 школьницами. Часть из них посещала спортивные секции и занятия по фитнесу по три раза в неделю. Все остальные школьницы большое количество времени уделяли именно учебе. В итоге оказалось, что первая группа показала высокие результаты.

Ученые отмечают, что железо, которое вырабатывается в организме в процессе занятий спортом, не только стимулирует деятельность мозга, но и позволяет избавиться от лишних килограммов и укрепить мышцы. В то же время, не стоит усердствовать с фитнесом, так как большие нагрузки на организм могут негативно отразиться на его работе.

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