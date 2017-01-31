Фитнес может существенно повысить успеваемость девочек в школе
Ученые из
университета штата Небраска (США) сделали вывод, что занятия фитнесом
положительно влияет на успеваемость девочек в школе.
По словам
ученых, причиной данной тенденции является выработка железа, которая происходит
при занятиях фитнесом. Специалисты провели ряд исследований и определили, что
постоянные занятия спортом без сильных нагрузок стимулируют работу мозга. В то
же время, наличие железа в организме может стать причиной проблем с
пищеварительной системой, на что также следует обращать внимание.
Карсте
Кохлер, который является главой исследовательского отдела Университета
Небраски, рассказал, что в ходе опытов специалисты наблюдали за примерно 200
школьницами. Часть из них посещала спортивные секции и занятия по фитнесу по
три раза в неделю. Все остальные школьницы большое количество времени уделяли
именно учебе. В итоге оказалось, что первая группа показала высокие результаты.
Ученые
отмечают, что железо, которое вырабатывается в организме в процессе занятий
спортом, не только стимулирует деятельность мозга, но и позволяет избавиться от
лишних килограммов и укрепить мышцы. В то же время, не стоит усердствовать с
фитнесом, так как большие нагрузки на организм могут негативно отразиться на
его работе.