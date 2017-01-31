Жареная рыба повышает риск инсульта

При регулярном употреблении жареной рыбы повышается риск инсульта. К такому выводу пришли американские ученые.



Исследование проведено представителями университета Эмори (штат Атланта). В нем приняли участие 21 675 человек со средним возрастом 65 лет. Все участники прошли медобследование, а также рассказали о том, как часто едят жареную рыбу и другие морепродукты.



Выяснилось, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу жареную рыбу, количество инсультов выше, чем у остальных.



Американские ученые рекомендуют есть жирную рыбу два раза в неделю или чаще, но использовать другой способ приготовления, а не жарку. При жарке в рыбе разрушаются полезные жирные кислоты.

