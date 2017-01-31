Жареная рыба повышает риск инсульта
При
регулярном употреблении жареной рыбы повышается риск инсульта. К такому выводу
пришли американские ученые.
Исследование
проведено представителями университета Эмори (штат Атланта). В нем приняли
участие 21 675 человек со средним возрастом 65 лет. Все участники прошли
медобследование, а также рассказали о том, как часто едят жареную рыбу и другие
морепродукты.
Выяснилось,
что у людей, которые регулярно употребляют в пищу жареную рыбу, количество
инсультов выше, чем у остальных.
Американские
ученые рекомендуют есть жирную рыбу два раза в неделю или чаще, но использовать
другой способ приготовления, а не жарку. При жарке в рыбе разрушаются полезные
жирные кислоты.
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