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«Спартак» – «Копенгаген». Джикия, Самедов и Луис Адриано выйдут с первых минут

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился с составом команды на контрольный матч с «Копенгагеном».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков (к), Самедов, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Макеев, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

Напомним, матч «Спартак» – «Копенгаген» пройдет в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайд». Начало – 16:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что этот матч станет вторым для красно-белых на сборе в ОАЭ. В субботу «Спартак» победил второй состав «Жилины» (5:1).

Матч

Спартак - Копенгаген - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Адриано 30 (1:0 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Самедов, Адриано

Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк, Тоту, Сантандер

Предупреждения:

нет - Анкерсен, 29; Сантандер, 35

Место и дата

31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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