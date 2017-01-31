«Спартак» – «Копенгаген». Джикия, Самедов и Луис Адриано выйдут с первых минут
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера определился с составом команды на контрольный матч с «Копенгагеном».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков (к), Самедов, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Макеев, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.
Напомним, матч «Спартак» – «Копенгаген» пройдет в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайд». Начало – 16:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Добавим, что этот матч станет вторым для красно-белых на сборе в ОАЭ. В субботу «Спартак» победил второй состав «Жилины» (5:1).
Матч
Спартак - Копенгаген - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Адриано 30 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Самедов, Адриано
Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк, Тоту, Сантандер
Предупреждения:
нет - Анкерсен, 29; Сантандер, 35
Место и дата
31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция