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Бьябьяни откаказлся переходить в «Челси»

Дмитрий Гирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник миланского «Интера» Джонатан Бьябьяни отказался переходить в «Челси».

Лондонский клуб хотел взять 28-летнего французского хавбека в аренду до конца сезона, однако игрока это предложение не устроило, сообщает Sky Sports. «Челси», уже расставшийся в январе с целой группой футболистов - Оскаром, Джоном Оби Микелом, Патриком Бамфордом - хотел бы расширить обойму в том числе и за счет приглашения Бьябьяни.

Француз, ранее выступавший за «Кьево», «Парму» и «Сампдорию», в этом сезоне практически не играет за «Интер», проведя всего три матча во всех турнирах.

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