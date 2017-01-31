Конор Макгрегор: Поражению Ронды Роузи радуются только слабаки

Знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор поддержал экс-чемпионку UFC в легчайшем весе Ронду Роузи.

- Я обожаю Ронду и всегда ее поддерживаю. В тот момент, когда она проиграла, один человек хотел, чтобы я праздновал, ведь у них UFC никого не осталось. Это неправильное восприятие мира. Я никогда не праздную чужое поражение. Так поступают только слабаки Есть люди, которые праздновали во время моего поражения, хотя они никаким образом не были к этому причастны. Чемпионы так не поступают.

Она не была обязана общаться с прессой и это здорово. Если бы они позволили это мне после поражения Нэйту Диасу, то я появился бы на турнире UFC 200. Они разделили кард турнира на UFC 200 и UFC 202. Оба турнира достигли отличных показателей. Этот перенос, возможно, был мне нужен. Мне нужно было время. Так что все обернулось для меня наилучшим образом. И вот я слышу, что она пожелала не участвовать в общении со СМИ, ей это позволили, и я был рад за нее. Она решала проблему таким образом и не факт, что этот способ неправильный. Она сделал то, что должна была — ушла из поля зрения и сосредоточилась на подготовке. В бою она рано пропустила удар и все покатилось к чертям. Вот и все. Это мир боев, жестокий бизнес, - заявил Макгрегор.



Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой действующей чемпионки уже на 48-й секунде: Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи.



Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.



