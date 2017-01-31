Защитник КПР проходит медобследование в «Локомотиве»?
Как сообщает Sky Sports, защитник английского КПР Стивен Кокер находится в Москве и проходит медобследование в «Локомотиве».
По информации британского телеканала, железнодорожники возьмут 25-летнего футболиста, который выступает в центре обороны, в аренду до конца сезона.
Кокер - воспитанник «Тоттенхэма». В КПР - с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за КПР в чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически