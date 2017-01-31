Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)
Защитник сборной Франции и английского «Ливерпуля» Мамаду
Сахо, на которого претендовал московский «Спартак», выбрал другой клуб.
Это стало ясно после того, как 27-летнего футболиста заметили на вокзале в Лондоне, куда он прибыл для подписания контракта с местным клубом «Кристал Пэлас».
Mamadou Sakho has been spotted in London and is expected to sign for Crystal Palace in the next few hours. (Source: @TheRedmenTV) pic.twitter.com/vGLbcsS8Ov— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2017
«Кристал Пэлас» воспользовался шансом приобрести именитого
игрока в последний день трансферного окна в Европе. Ожидается, что в ближайшие
часы команды и футболист уладят все формальности и Сахо будет представлен в
качестве новичка лондонского клуба.
Напомним, что футболист перестал выходить на поле
после летних сборов «Ливерпуля» в США. Сначала он едва не опоздал на самолет,
затем припозднился к завтраку, а после и вовсе не появился на тренировке.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сначала отчислил подопечного со сборов,
а затем отправил в дубль, где защитник появился на поле в шести матчах.