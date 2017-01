Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)

Защитник сборной Франции и английского «Ливерпуля» Мамаду Сахо, на которого претендовал московский «Спартак», выбрал другой клуб.

Это стало ясно после того, как 27-летнего футболиста заметили на вокзале в Лондоне, куда он прибыл для подписания контракта с местным клубом «Кристал Пэлас».

Mamadou Sakho has been spotted in London and is expected to sign for Crystal Palace in the next few hours. (Source: @TheRedmenTV) pic.twitter.com/vGLbcsS8Ov