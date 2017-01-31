Гендиректор «Сочи»: Команда спокойно относится к задержкам зарплаты

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что задолженности по зарплате перед игроками будут погашены в ближайшее время.

«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», – приводит «Р-Спорт» слова Воропаева.

По информации агентства, долги клуба перед игроками составляют три месяца.

Напомним, «Сочи» занимает девятое место Западной конференции КХЛ, отставая на два очка от «Йокерита», при этом имея игру в запасе.

В среду «Сочи» сыграют в гостях с «Торпедо».