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Гендиректор «Сочи»: Команда спокойно относится к задержкам зарплаты

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что задолженности по зарплате перед игроками будут погашены в ближайшее время.

«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», – приводит «Р-Спорт» слова Воропаева.

По информации агентства, долги клуба перед игроками составляют три месяца.

Напомним, «Сочи» занимает девятое место Западной конференции КХЛ, отставая на два очка от «Йокерита», при этом имея игру в запасе.

В среду «Сочи» сыграют в гостях с «Торпедо».

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