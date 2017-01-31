Гендиректор «Сочи»: Команда спокойно относится к задержкам зарплаты
Генеральный директор «Сочи»
Сергей Воропаев заявил, что задолженности по зарплате перед игроками будут
погашены в ближайшее время.
«Задержки выплат носят технический характер, и в ближайшее время долги будут погашены. Команда знает причины, игроки относятся к происходящему спокойно. Мы сделали все, чтобы получить финансирование, теперь только ждем перевода средств», – приводит «Р-Спорт» слова Воропаева.
По информации агентства, долги клуба перед игроками составляют три месяца.
Напомним, «Сочи» занимает девятое место Западной конференции КХЛ, отставая на два очка от «Йокерита», при этом имея игру в запасе.
В среду «Сочи» сыграют в гостях с «Торпедо».
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