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Михал Кухарчик перейдет из «Легии» в «Локомотив»

Источник:  Przeglad SportowyКомментарии

Московский «Локомотив» заплатит 1,4 миллиона евро за переход польского нападающего Михала Кухарчика из варшавской «Легии», сообщает портал Przegladsportowy.pl.

По данным источника, клубы уже достигли принципиальной договоренности по трансферу. 25-летний форвард в данный момент находится на сборах «Легии», которые проходят в Испании.

Кухарчик в текущем сезоне принял участие в 26 матчах «Легии» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. За сборную Польши он провел 9 матчей и забил 1 гол.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее состав железнодорожников уже пополнил опытный перуанский вингер Джефферсон Фарфан.

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