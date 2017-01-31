Михал Кухарчик перейдет из «Легии» в «Локомотив»

Московский «Локомотив» заплатит 1,4 миллиона евро за переход польского нападающего Михала Кухарчика из варшавской «Легии», сообщает портал Przegladsportowy.pl.

По данным источника, клубы уже достигли принципиальной договоренности по трансферу. 25-летний форвард в данный момент находится на сборах «Легии», которые проходят в Испании.



Кухарчик в текущем сезоне принял участие в 26 матчах «Легии» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. За сборную Польши он провел 9 матчей и забил 1 гол.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее состав железнодорожников уже пополнил опытный перуанский вингер Джефферсон Фарфан.

