Ирина Громова: Никто в ПКР с нами не советуется

Старший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.

- Насколько я поняла, нам не отказано окончательно, - говорит Ирина Громова. – Просто Международный паралимпийский комитет (МПК) ждет от Паралимпийского комитета России (ПКР) каких-то конкретных мер. А пока мы только говорим и ничего не делаем. А надо уже что-то делать.

- То есть, ПКР должен что-то сам предлагать МПК?

- Конечно. Но я могу сказать, что с нами никто по этому поводу не советуется. ПКР сам заседает, сам что-то решает.

- Не советуется с вами – тренерами и спортсменами?

- Да. Нужен какой-то диалог, нужно выслушать всех, а диалога нет. Ты можешь давать советы, когда тебя слышат, а если этого нет, все бессмысленно. Но мне кажется, вот еще в чем дело: руководство нашего ПКР давно потеряло доверие, поэтому с ними никто и не хочет общаться. Я об этом уже говорила полгода назад, когда была у вас в «Советском спорте».

Вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам принимать участие в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.