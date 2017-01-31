Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии Шараповой
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что не
изменила свое отношение к Марии Шараповой.
- Не изменилась ли
ваша позиция по отношению к Марии Шараповой?
- Я сказала то, что хотела сказать. Я не отказываюсь от своих слов.
- Не будете ли
бойкотировать выступление против россиян, как это делают иностранные
биатлонисты?
- Я ничего не знаю про биатлонистов, не знаю, что эти ребята предпринимают (смеется), - передает слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ранее Цибулкова заявляла, что она не жалеет отстраненную из-за положительной пробы на мельдоний Марию Шарапову, потому что российская теннисистка – неприятный человек.
Доминика Цибулкова: Мне нисколько не жаль Шарапову. Она – очень неприятный, высокомерный человек
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