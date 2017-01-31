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Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии Шараповой

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что не изменила свое отношение к Марии Шараповой.

- Не изменилась ли ваша позиция по отношению к Марии Шараповой?
- Я сказала то, что хотела сказать. Я не отказываюсь от своих слов.

- Не будете ли бойкотировать выступление против россиян, как это делают иностранные биатлонисты?
- Я ничего не знаю про биатлонистов, не знаю, что эти ребята предпринимают (смеется), - передает слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Цибулкова заявляла, что она не жалеет отстраненную из-за положительной пробы на мельдоний Марию Шарапову, потому что российская теннисистка – неприятный человек.

Доминика Цибулкова: Мне нисколько не жаль Шарапову. Она – очень неприятный, высокомерный человек


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