Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии Шараповой

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что не изменила свое отношение к Марии Шараповой.

- Не изменилась ли ваша позиция по отношению к Марии Шараповой?

- Я сказала то, что хотела сказать. Я не отказываюсь от своих слов.

- Не будете ли бойкотировать выступление против россиян, как это делают иностранные биатлонисты?

- Я ничего не знаю про биатлонистов, не знаю, что эти ребята предпринимают (смеется), - передает слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Цибулкова заявляла, что она не жалеет отстраненную из-за положительной пробы на мельдоний Марию Шарапову, потому что российская теннисистка – неприятный человек.



