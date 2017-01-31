Жан Тодт: Прошу вас не оказывать давления на Мика Шумахера
Президент FIA Жан Тодт
попросил общественность не подвергать давлению сына семикратного чемпиона мира
Михаэля Шумахера Мика.
«Мик замечательный парень. Тем не менее я хочу вас попросить не оказывать на него излишнего давление. Мик должен пойти по своему пути. Он обожает гонки и уже показал свою силу в Формуле 4. И мы должны спокойно позволить ему делать свое дело. Я люблю этого парня», - цитирует Тодта Autosport.
Сезон-2017 Мик проведет в
европейской Формуле-3 в составе команды Prema.
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