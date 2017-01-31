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Жан Тодт: Прошу вас не оказывать давления на Мика Шумахера

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Президент FIA Жан Тодт попросил общественность не подвергать давлению сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мика.

«Мик замечательный парень. Тем не менее я хочу вас попросить не оказывать на него излишнего давление. Мик должен пойти по своему пути. Он обожает гонки и уже показал свою силу в Формуле 4. И мы должны спокойно позволить ему делать свое дело. Я люблю этого парня», - цитирует Тодта Autosport.

Сезон-2017 Мик проведет в европейской Формуле-3 в составе команды Prema.

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