Алексей «Vega» Кондаков: Мы движемся постепенно к своей цели, так что проигрыши могут быть

Генеральный директор Vega Squadron Алексей «Vega» Кондаков рассказал о составе по Dota 2, прокомментировал последние результаты коллектива, а также поделился планами на будущее.

«Когда собирали этот последний состав, у нас была главная цель собрать команду единомышленников, команду людей, которые хотят работать. Взгляды SonneiKo и God совпали с нашими, плюс достойный уровень игры, опыт и эти факторы в совокупности решили, что они будут в нашей команде.



В некоторых старых интервью, да и вообще в комьюнити бытует такое мнение, что Сергей «God» Брагин требует к себе очень много внимания, требует, чтобы на него играла команда. Но на самом деле это не так – он очень командный человек, подстраивается под игру команды, все решается вместе. Нет такого, что он один стоит на миду и все должны вокруг него бегать. Понравилось еще то, что Сергей является инициатором различных послематчевых разборов игр и это то, чего нам раньше очень сильно не хватало в предыдущем составе.



Последние результаты наших официальных игр, может быть, не вселяют оптимизма в души болельщиков, но спешу заверить, что все не совсем так плохо. Работа идет, у команды есть тренер, но пока я не могу назвать его имя – он проходит у нас тестовый период. Также у команды есть статсмен, аналитик. Мы предоставили все инструменты, которые необходимы команде.



Сейчас прогресс есть, все идет по нарастающей, результаты тренировочных матчей оптимистичные. Наша цель – пройти на киевский «мейджор». Попасть на Starladder или DAC – не главная цель для нас. Мы движемся постепенно к своей цели, так что проигрыши могут быть.



Мы будем играть в полную силу на всех отборах и мы не считаем их какими-то побочными турнирами. Мы профессионалы, поэтому будем выкладываться на полную в каждом матче. После квалификации на DAC, скорее всего, будет буткемп команды. Попробуем подключить профессиональных психологов – это то, чего раньше мы не пробовали никогда».



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